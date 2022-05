‘Misbruikt voor prostitutie’: Imams sluiten ‘plezierhuwelijken’ voor een uur of maand

Moskeeën in Europa huwelijken vrouwen voor korte tijd uit voor seks, onthult het Zweedse onderzoeksprogramma Uppdrag granskning. De Zweedse politie spreekt van prostitutie en mensenhandel. Ook in Nederland faciliteren imams 'plezierhuwelijken'.

Een man en een vrouw kloppen bij de imam aan, met het verzoek om voor korte tijd in het huwelijk te treden. Dit kan gaan om maanden, weken of zelfs uren. De man zoekt doorgaans seks, maar dat mag volgens de islam alleen als je getrouwd bent.

De vrouwen die aankloppen bij de moskee zijn vaak kwetsbaar, hebben geldzorgen of zoeken woonruimte en bespreken dat in vertrouwen met de imam. Zij krijgen dan van de geestelijk werker de aanbieding om te trouwen met een man voor geld en tijdelijk onderdak.

Midden-Oostencorrespondent Olaf Koens: “Het is een fenomeen dat ik ken uit de sjiitische regio's in het Midden-Oosten. Op sommige plekken kon je met drie sms'jes een tijdelijk huwelijk afsluiten en ontbinden.” Dit gebruik is dus blijkbaar overgeslagen naar het Westen. “Wat je eigenlijk veel ziet, is dat religieuze regels zover mogelijk worden uitgebogen, zodat je toch kunt doen wat je wilt. Daar is men heel goed in. In essentie zijn de huwelijken geen prostitutie. Maar je ziet dat het misbruikt wordt om prostitutie te faciliteren”, legt Koens uit.

Het onderzoeksprogramma liet zien dat veruit de meeste imams aan de plezierhuwelijken meewerkten. Soms vroegen ze om foto's 'zodat ze een partner kunnen vinden die bij ze matcht'. Ook prostituees komen in de documentaire aan het woord. Die geven aan dat ze geregeld worden ingehuurd via de geestelijken voor een uurtje huwelijk. “Uiteindelijk is iedereen tevreden”, zegt een vrouw, die vertelt dat de imam ook geld opstrijkt voor bemiddeling.

Slechts vier van de twintig onderzochte Zweedse moskeeën keurde een 'plezierhuwelijk' af. Ook een moskee in Den Haag ronselt op deze manier kwetsbare vrouwen. De Stichting Alcauther wil niet op de zaak reageren.