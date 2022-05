Tientallen opgepakt in onrustig Rotterdam na verlies Feyenoord

De politie heeft woensdagavond tientallen mensen opgepakt in Rotterdam na de verloren wedstrijd van Feyenoord tegen AS Roma. Op meerdere plekken in de stad is het onrustig. De ME heeft charges moeten uitvoeren en ook zijn op de Coolsingel vier waterwerpers ingezet om de straat leeg te krijgen. Volgens een politiewoordvoerder zijn er her en der incidenten en vechtpartijen in de stad en is de politie bezig het rustiger te krijgen. Ook zijn er agenten bekogeld, maar niemand is gewond geraakt. In met name het centrum zijn veel zware vuurwerkknallen te horen. "De uitstroom vanuit de stad verloopt goed, ook bij De Kuip", aldus de politie. In het stadion konden supporters de wedstrijd in Tirana op grote schermen volgen.