Man van doodgeschoten lerares in Texas overlijdt twee dagen na schietpartij: ‘Hij stierf aan gebroken hart’

Lerares Irma Garcia was een van de 21 slachtoffers van de schietpartij dinsdag op de basisschool in het Texaanse Uvalde. Twee dagen later stierf haar man aan een hartaanval. Ze laten vier kinderen achter.

Irma Garcia was al 23 jaar lerares. Op de website van de Robb Elementary School schreef ze als antwoord op de vraag waar ze het meest van hield: 'Mijn man, mijn vier kinderen en lesgeven'. "Ik ben dol op barbecueën met mijn man," schreef ze, waarna ze ook vertelde over hoe trots ze was op haar twee zonen en twee dochters.

Twee dagen nadat de 18-jarige Salvador Ramos 19 kinderen en 2 leraren doodschoot op de basisschool, stierf de man van Irma Garcia, Joe, aan een hartaanval. Dat meldt het aartsbisdom van San Antonio tegen CNN. Het koppel was erg actief binnen de kerk. De familie van het echtpaar zegt dat Joe stierf aan een gebroken hart.

Op de GoFundMe-pagina die is opgericht om de kinderen financieel te steunen schrijft een neef: "Bid alsjeblieft voor onze familie. Ik geloof echt dat Joe is overleden aan een gebroken hart. Het verliezen van de liefde van zijn leven na 25 jaar was te veel om te dragen."

Sterven van verdriet

Je kunt inderdaad sterven aan intens verdriet. Nadat iemand overlijdt, gebeurt het weleens dat de partner kort daarna sterft. Cardioloog Janneke Wittekoek legde begin dit jaar in de Telegraaf uit: "Als er op een acuut moment in één keer een enorme lading stresshormonen in het lichaam vrijkomt, kan dat zorgen voor een verkramping van de kransslagaders, waardoor het hart niet meer genoeg zuurstof krijgt. We zien het bijvoorbeeld bij emotionele familieruzies, of bij mensen die net te horen hebben gekregen dat hun geliefde is overleden."