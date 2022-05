Al twee maanden opgesloten in fabriek: Chinese arbeiders van Apple-leverancier in opstand

Fabrieksarbeiders in Shanghai pikken de strenge coronamaatregelen niet langer. Honderden medewerkers van Quanta Computer zijn op de vuist gegaan met bewakers, meldt Bloomberg op basis van anonieme ingewijden.

De overheid verplicht Quanta nu al twee maanden om arbeiders gevangen te houden in de vergrendelde fabriek vanwege corona. Op social media staan beelden van een grote groep mensen die de slaapzaal van de Taiwanese managers bestormt.

De bizar strenge lockdown zet sinds eind maart het leven van 25 miljoen inwoners van Shanghai op zijn kop. "Mensen raken gefrustreerd en moe van deze controles", zegt een van de arbeiders. "Dat is onvermijdelijk, vooral als er geen tijdlijn is waarop dit allemaal zal eindigen."

Quanta en Apple willen niet reageren op de wantoestanden die de 'gesloten bubbel' met zich meebrengt. Onduidelijk is of er meer fabrieken zijn waar onrust heerst, maar economen denken dat er meer opstanden broeien in de miljoenenstad.

De Chinese regering verplicht alle arbeiders te leven, werken en wonen op het afgesloten fabrieksterrein. Dit zien zij als de meest effectieve manier om verspreiding van het virus in te dammen en fabrieken draaiende te houden. En Apple plukt er de vruchten van.