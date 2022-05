Politie besloot schutter niet aan te pakken ‘omdat hij geen kwaad kon’

De commandant van de politie ter plaatse bij de school waar een tiener 19 kinderen doodschoot greep niet in omdat hij dacht dat de kinderen geen gevaar liepen

Steven McCraw, directeur van het Texas Department of Public Safety, vertelde vrijdag op een persconferentie dat politiemensen eerder deze week "verkeerde beslissingen" hadden genomen tijdens het bloedbad op een basisschool.

Een schutter doodde tijdens de aanval 19 kinderen en twee leraren .

De commandant ter plaatse geloofde dat de schutter in de klas was opgesloten en dat de kinderen geen risico liepen, zei McCraw.

De commandant had in plaats daarvan besloten te wachten op een speciaal getraind tactisch team voordat hij probeerde het klaslokaal van de Robb Elementary School in Uvalde binnen te gaan.

"Natuurlijk was het niet de juiste beslissing. Het was de verkeerde beslissing", zei McCraw.

Aanwezigen belden alarmnummer 911 vanuit het lokaal lang nadat de schutter was binnengekomen met een semi-automatisch geweer. De politie kwam ter plaatse maar wachtte in de gang buiten het lokaal op versterking.