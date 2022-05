Uvalde: 11-jarige smeerde zichzelf in met bloed dode klasgenoot om te overleven

Een 11-jarige overlevende van de gruwelijke schietpartij op een basisschool in het Texaanse Uvalde smeerde zichzelf in met bloed van een dode klasgenoot en hield zich dood om zich te verbergen voor de schutter. Dat vertelde Miah Cerrillo aan CNN.

Het meisje, dat te bang is om met mannen te praten, zei tegen de Amerikaanse nieuwszender dat zij en een vriend de mobiele telefoon van een dode leraar gebruikten om hulp in te roepen toen de 18-jarige schutter negentien jonge kinderen en twee leraren doodde op haar school. Het gaat om de eerste getuigenis van een overlevende van een van de ergste massaschietpartijen in de VS.

Het kind, waarvan het haar sinds het bloedbad met bosjes uitvalt, vertelde hoe schutter Salvador Ramos oogcontact maakte met een leraar terwijl hij zich een weg baande door haar klaslokaal. Hij zei toen "welterusten" en schoot de leerkracht dood, voordat hij het vuur opende met zijn geweer op de andere medewerker en veel klasgenoten van Miah.

Ramos ging naar een ander klaslokaal waar doodsbange kinderen schreeuwden toen hij ze neerschoot, voordat hij luide, droevige muziek begon te draaien, vertelde Miah aan CNN. Zij en een vriend pakten de mobiele telefoon van hun dode leraar en belden de alarmcentrale: "Kom alsjeblieft... we zitten in de problemen."

Miah, die is behandeld voor verwondingen aan haar hoofd en schouders, was zo bang dat de schutter terug zou komen dat ze haar handen in het bloed van een dode klasgenoot doopte en het op zichzelf smeerde. Daarna bleef ze roerloos liggen wachten op hulp, die voor haar gevoel pas uren later kwam.

Haar moeder heeft op internet een oproep geplaatst om haar te helpen met het bekostigen van de medische en psychologische hulp voor Miah. Het doel was 10.000 dollar op te halen, inmiddels is al meer dan 270.000 bijeengebracht.