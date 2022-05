OM houdt Dirk K. aan, notaris van de onderwereld

Het Openbaar Ministerie heeft de Amsterdamse notaris Dirk K. en een medewerker van zijn kantoor aangehouden op verdenking van het grootschalig witwassen van crimineel vermogen. De notaris fungeerde volgens het OM als een brug tussen boven- en onderwereld.

Dat meldt de Telegraaf. Tijdens een regionaal onderzoek van de politie en de FIOD kwam volgens het OM naar voren dat de 66-jarige notaris en zijn medewerker 'veelvuldig betrokken waren bij de afhandeling van vastgoedtransacties voor personen die actief zijn in het criminele circuit' en bij het vastleggen van leningen tussen dezelfde personen. Daarbij maakte de notaris zich schuldig aan het 'structureel niet melden van ongebruikelijke transacties'.

De betreffende notaris is ruim een week geleden aangehouden, waarbij zijn kantoor, woning en een garagebox zijn doorzocht. Nog diezelfde dag werd K. als notaris geschorst en is er door de tuchtrechter een waarnemend notaris aangesteld. Bij het notariskantoor was maandagmiddag niemand bereikbaar voor commentaar.