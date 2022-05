Kolonel over Azovstal: ‘Ik heb alles gezien, maar dit was gekte van een compleet andere orde’

Kolonel Giorgi Kuparasjvili wist, weliswaar naakt en zwaargewond, te ontsnappen uit de Azovstal-fabriek in Marioepol. "Het was waanzin. Ik ben op allerhande plekken geweest in mijn carrière en ik heb alles gezien, maar dit was gekte van een compleet andere orde.”

Kuparasjvili (44) hielp eerder met de evacuatie van burgers uit de belegerde havenstad, maar velen weigerden te vertrekken, vertelt hij in de Telegraaf. "Ik zag hoe ze zich in flats schuilhielden. En hoe ze levend werden begraven toen de gebouwen instortten.”

In Azovstal werden ze teruggeworpen in de steentijd, aldus de kolonel. Artsen verpleegden gewonden, terwijl ze in de modder stonden. "Eentje hield een zaklamp vast, de ander een scalpel. Het was amper te doen, maar ze deden het om levens te redden." Zelf werd hij twee keer in zijn maag geschoten en gered door de aanwezige artsen.

Hij was daarna niet meer in staat om te vechten en mocht worden geëvacueerd, iets wat heel gevaarlijk was. Kuparasjvili noemt de helikopterpiloten grote helden. Ook president Volodimir Zelenski sprak vol lof over hen: "Stel je eens voor wat ze hebben gedaan. Ze vlogen ernaartoe om de verdedigers van de Azovstalfabriek te voorzien van voedsel, water en wapens, en ze namen de gewonden mee. We zijn veel piloten kwijtgeraakt. Ze zijn allemaal helden.” 90 procent van de piloten zou het niet hebben overleefd.