Zelenski: Oekraïne verliest 60 tot 100 soldaten per dag

Elke dag sterven tussen de zestig en honderd Oekraïense soldaten in de strijd tegen Rusland en raken er nog eens vijfhonderd gewond, zei de Oekraïense president Volodimir Zelenski woensdag tegen de Amerikaanse zender Newsmax. Oekraïense troepen leveren hevige gevechten tegen Russische troepen die de regio Loehansk in Oost-Oekraïne proberen te controleren. Een belangrijke stad in het gebied, Severodonetsk, staat inmiddels grotendeels onder controle van het Russische leger, na zware beschietingen die de stad volgens de Oekraïense televisie nagenoeg hebben verwoest. "De situatie in het oosten is echt moeilijk", aldus Zelenski. "Maar we houden onze verdedigingsposities", zei Zelenski. Ook de Russen zouden aanzienlijke verliezen lijden aan het front. De Oekraïense regering schatte vorige week dat Rusland meer dan 30.000 soldaten heeft verloren sinds het begin van de invasie van Oekraïne op 24 februari.