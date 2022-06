Kelly de Vries: ‘Delano, ik kijk naar jou, anders dan jij, toen je niet naar mijn vader durfde kijken toen je hem neerschoot’

In de rechtszaak tegen de vermoedelijke moordenaars van Peter R. de Vries voerde zijn dochter Kelly op indrukwekkende wijze het woord. Tegen verdachten Delano G. en Kamil E.:

“Delano, ik kijk naar jou, anders dan jij, toen je niet naar mijn vader durfde te kijken toen je hem van achteren neerschoot. Kamil, ik noem jouw naam, anders dan jullie mijn vader in die verschrikkelijke sms'jes. Omdat ik zo ben opgevoed. Door een vader die is opgestaan voor anderen, ook als hem dat kon schaden.”

“Jullie hebben me een van mijn ouders afgenomen, mijn kind de opa."

Kelly wil de verdachten een gedachte meegeven om 10 jaar over na te denken. “Mijn vader schreef er een boek over. ‘Een moord kost meer levens’. De moord die jullie hebben gepleegd, kostte niet alleen het leven van mijn vader, maar veel meer levens. Ja, onze levens, van zijn familie, geliefden, zijn vrienden en zijn collega's die hem voor altijd moeten missen. Ik had mijn vader nog veel langer bij me willen houden. Maar Peter Rudolf de Vries zal voor altijd de geschiedenisboeken in gaan, net zoals jullie. Maar over mijn vader zullen ze schrijven dat het een held was.”

Zoon Royce: “Mijn vader was iemand van wie de werkweek niet stopte na 40 uur. Geen vader die op zondag het vlees kwam snijden. Maar wel de vader die op zaterdag met mij aan de hand naar voetballen ging.”

“Mijn vader schreef aan mijn zus Kelly prachtige gedichten, en stuurde haar lange brieven toen ze in Afrika woonde. Omdat hij het geschreven woord voller en tastbaarder vond. Die woorden kun je herlezen, en soms krijgen ze dan meer waarde.”

Na de scheiding van zijn ex-vrouw Jacqueline, de moeder van Royce en Kelly, stuurde Peter nog jaarlijks rozen op hun huwelijksdag. “Dat deed hij ieder jaar. Want we bleven een gezin.” Dit jaar kreeg zijn ex ze van haar kinderen.

“Peter was een vader, een echtgenoot en een opa die altijd voor zijn familie klaar stond. Hij was er altijd voor ons. Hij was onze rots in de branding, zoals hij dat ook was voor andere mensen die in de verdrukking zaten. Delano, als jij op 6 juli aan mijn vader om hulp zou hebben gevraagd, in plaats van de trekker over te halen, dan had hij je die hulp gegeven.”