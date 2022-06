Rechtbank berispt OM om discriminatie politie bij arrestatie

ROTTERDAM (ANP) - Agenten hebben bij een aanhouding in december 2020 in Dordrecht onrechtmatig geweld toegepast en discriminerende uitlatingen gedaan in de richting van twee verdachten. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam donderdag geoordeeld. In beide zaken van de verdachten, vader en zoon, heeft de rechtbank het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk verklaard wegens zogeheten vormverzuimen. Op 5 december 2020 raakten agenten in Dordrecht verwikkeld in een vechtpartij met een gezin. Een 45-jarige man uit Dordrecht, zijn zoon (18) en een vrouw van 37 jaar werden aangehouden omdat ze drie agenten hadden belaagd. Volgens de rechtbank heeft de politie aanvankelijk belangrijke dingen niet opgenomen in het proces-verbaal. Zo ontbraken de beledigende woorden in het politieverslag en schreven de agenten ook niet over het door hen toegepaste geweld. NRC Handelsblad schreef destijds over de kwestie. Volgens de krant was op camerabeelden van het voorval te horen dat de agenten verschillende keren op de drie mensen scholden met racistische termen. Ook zou het gezin meerdere malen met pepperspray in het gezicht zijn gespoten en zouden ouders in het gezicht zijn geslagen. Een van de agenten zou anderhalve minuut zijn benen om de nek van de vader hebben geklemd. Na de publiciteit begon de politie een intern onderzoek en zijn camerabeelden opnieuw bekeken en beluisterd. Meerdere normen geschonden De rechtbank: "Door het handelen van de politie en het OM is op grove wijze het recht van de verdachten op een eerlijke behandeling van hun strafzaken in het gedrang gekomen. Door achtereenvolgens het toepassen van disproportioneel geweld, het doen van een racistische uitlating en het pas na aanhoudend aandringen van de verdediging nader onderzoek te doen naar die uitlatingen, zijn meerdere normen geschonden, waaronder de integriteit van opsporing en de waarheidsvinding". De rechtbank benadrukt "dat de politie met respect behandeld dient te worden" en stelt dat de inmenging van de verdachten bij de aanhouding niet gepast was. "Bij dit incident is sprake geweest van een combinatie van verkeerde inschattingen en fouten op het moment van de aanhouding en de keuzes die daarna zijn gemaakt, waarbij het uiten van een racistische uiting en de mate van geweld die is toegepast, zwaar wegen."