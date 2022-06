Twee mensen vallen in tank vol warme chocolade in M&M’s-fabriek

De brandweer is moeten uitrukken naar een M&M’s-fabriek in de Amerikaanse staat Pennsylvania. Daar waren twee mensen in een tank vol chocolade gevallen en het lukte hen niet er weer uit te komen. Het is niet duidelijk hoe de twee in de tank terechtkwamen. Het zou om werknemers gegaan zijn en ze zouden tot aan hun middel in de chocolade gestaan hebben. De twee zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Het is onduidelijk welke kleur M&M 's werden gemaakt met de chocolade in de tank.