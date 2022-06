Zwemmer komt om door zeemijn bij strand van Odessa

Bij de Oekraïense kustplaats Odessa is een man gedood door een zeemijn. Het is daar momenteel levensgevaarlijk om je op het strand of in het water te begeven. Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar ervan de zeemijnen in te zetten voor hun eigen gewin.

De kustlijn is bezaaid met mijnen, zowel op het strand als in de zee. Er staan waarschuwingsborden op weg naar het strand. Wie het toch waagt om een duik in de zee te nemen, neemt een levensgroot risico. Oorlogsverslaggever Olaf Koens deelt de beelden van het gruwelijke incident en enkele interviews met ooggetuigen.

Oekraïne heeft in de zuidelijke havens zeemijnen ingezet om een Russische inval via het water af te weren. Het is nu ook niet meer mogelijk om de haven te gebruiken voor voedseltransporten. Dit is een groot probleem aan het worden en speelt Poetin in de kaart.

De afschuwelijke, deels gecensureerde beelden deelt Koens op Twitter: