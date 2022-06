Geen treinen bij Tilburg: Aanmaakblokjesfabriek voor zesde keer in lichterlaaie

Een grote brand bij Fire-Up in Oisterwijk zorgt voor veel rookontwikkeling en een treinstoring. Een NL-Alert adviseert omwonenden om ramen en deuren te sluiten. Het is al de zesde keer in tien jaar dat er brand uitbreekt bij de aanmaakblokjesfabriek.

De loods staat volledig in brand en de brandweer heeft groot materieel ingezet om de brand onder controle te krijgen. Er wordt water uit de rivier gehaald over het spoor, waardoor er geen treinen kunnen rijden tussen Tilburg en Boxtel.

Het is niet de eerste keer dat er brand uitbreekt in de fabriek. In 2013 brandde het gebouw van Fire-Up volledig af. Zes jaar later brak er binnen een week liefst vier keer brand uit. Sindsdien heeft het bedrijf meerdere veiligheidsmaatregelen genomen om broei in de blokjes te voorkomen.

Toch is het nu weer helemaal misgegaan. De lokale 50pluspartij was er snel bij om beelden te schieten van de brandende berg aanmaakblokjes: