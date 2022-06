ChristenUnie en Volt willen minstens 50 extra kamerleden

Coalitiepartij ChristenUnie en oppositiepartij Volt komen samen met voorstellen om de positie van de Tweede Kamer als controleur van het kabinet te versterken. Zij willen ook bereiken dat het debat in het parlement vaker over de inhoud gaat in plaats van over de waan van de dag. Dat moet het vertrouwen in de politiek ten goede komen.

In een opiniestuk in de Volkskrant pleiten de partijleiders Gert-Jan Segers en Laurens Dassen onder meer voor afspraken over de manier waarop het kabinet de Kamer informeert. In een "dualisme-akkoord" moet worden vastgelegd hoe wordt omgegaan met bijvoorbeeld besloten overleggen, inzage in geheime stukken en het stellen en beantwoorden van vragen.

Om de informatiepositie van de Kamer te versterken willen Segers en Dassen het ook makkelijker maken mensen onder ede te horen. Dat kan nu al in een parlementaire ondervraging, maar die vergt naast steun van een meerderheid ook vaak maanden voorbereiding. Daardoor is het "een te beladen middel geworden". De lat moet omlaag, vinden de partijleiders.

Uitbreiding

Segers en Dassen stellen verder voor om maandelijks een "plenair beleidsdebat" te houden waarin bewindslieden dilemma's kunnen voorleggen. Het is de bedoeling dat Kamerleden daardoor "daadwerkelijk invloed krijgen op de invulling van het beleid".

"Als land staan we voor grote opgaven rond volkshuisvesting, klimaat, kansenongelijkheid, vermogensongelijkheid, een rechtvaardiger belastingstelsel, digitalisering, migratie, Europese samenwerking en veiligheid", schrijven Segers en Dassen. "Dáár moeten we het over hebben."

Tenslotte pleiten de twee fractievoorzitters voor uitbreiding van de Tweede Kamer van 150 naar "minstens" 200 leden. Zij wijzen erop dat niet alleen de bevolking groeit, maar ook het aantal bewindspersonen en ambtenaren. Dat maakt het noodzakelijk dat ook kiezers beter vertegenwoordigd worden, vinden Segers en Dassen.