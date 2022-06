Beelden: boeren blokkeren snelweg, tractors gaan kapot en het strijdlied klinkt

Stroe, een tot voor kort totaal onbekend plaatsje op de Veluwe, is het decor van een van de grootste boerenprotesten van de laatste jaren. Vanuit het hele land zijn vanochtend boeren met hun tractoren op weg gegaan om hun ongenoegen te laten blijken over het stikstofbeleid. Dat leidt tot chaos op de weg.

Op de A7 bij Drachten is een opstopping ontstaan. Boeren blokkeren daar de snelweg, wat op beelden van de Telegraaf te zien is. Ook op de A1 staat het verkeer in beide richtingen vast. Rijkswaterstaat ontving meerdere meldingen van kapotte tractors.

Er worden tienduizenden boeren in Stroe verwacht. Omdat velen nog in de file staan, begint het programma naar verwachting een half uur later rond half 1.

De boeren hebben een eigen strijdlied, afkomstig van boerenrockband Meuk uit Heesch. Ook in de file klinkt het lied.

En uiteraard zijn #stroe en #boerenprotest trending op Twitter, waar vooral veel steunbetuigingen worden geplaatst.

