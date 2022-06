Deze vijf factoren bepalen of een asielzoeker voor ons land kiest

Als je weet dat je in het aanmeldcentrum in Ter Apel terechtkomt, of in een tent daarbuiten, dan kies je als asielzoeker misschien liever voor een land waar je wél fatsoenlijk wordt behandeld. Uit onderzoek blijkt dat er vijf factoren zijn waarom asielzoekers toch inchecken in Oost-Groningen.

Nederland blijft populair vanwege de goede economie, al vind je die ook in andere Europese landen. Ten tweede speelt het netwerk van de mensensmokkelaar een rol. De Telegraaf noemt de 'promotiefolder' van smokkelaars die een paar jaar geleden bekend werd. Daarin werd Nederland aangeprezen als een land waar je bij aankomst direct 220 euro per maand kreeg en als je mag blijven zelfs 1600 euro per maand voor gezinnen. Er was ook een kopje 'accommodatie'. Daar stond: ’U verblijft in een huis. De Nederlandse overheid betaalt de huur’.

De derde factor is in hoeverre iemand al een sociaal netwerk heeft in een land. Volgens onderzoek van de Erasmus Universiteit koos bijna 90 procent van de Syriërs voor Nederland ’vooral door de aanwezigheid van landgenoten’. Vierde factor zijn de slechte omstandigheden in doorgangslanden en als vijfde is het Nederlandse beleid van belang, zoals ruime regels voor gezinshereniging, een slecht terugkeerbeleid en een trage asielprocedure: hoe langer het duurt, hoe groter de kans dat je uiteindelijk toch mag blijven en je hoeft in ieder geval niet terug.