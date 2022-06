Dode en zes gewonden door ongeval op A58

- Door een ongeluk op de A58 bij Chaam (Noord-Brabant) is in de nacht van zaterdag op zondag een persoon om het leven gekomen en zijn zes mensen gewond geraakt. Volgens de politie waren drie voertuigen bij het ongeval betrokken. De gewonden zijn voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 00.30 uur ter hoogte van het knooppunt Sint Annabosch en de afslag richting de A27. De snelweg is daar deels afgesloten in de richting van Tilburg naar Breda. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk.