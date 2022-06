Mr. Happy Face is gekroond tot lelijkste hond ter wereld

De stokoude hond Mr. Happy Face (17) heeft in Californië de titel 'Lelijkste Hond van de Wereld' in de wacht gesleept. In een sterk bezette finale stak het vuilnisbakkenras met een flinke vleug Chihuahua én een hanenkam er met schele kop en scheve schouders bovenuit.

Het veld was dit jaar weer sterk bezet. Zo pronkte er een 'haarloze mutant' zonder tanden, een wezen dat leek op een 'hyena of mantelbaviaan' en een hondachtige met een 'gorillakop' op het affiche.

De hondenverkiezing wordt al vijftig jaar gevierd in de Golden State. Scamp the Tramp, 'een hond van onduidelijke komaf, zonder tanden, met kraaloogjes en worstenpootjes' ging Mr. Happy Face voor. Op de site van de organisatie staan foto's en biografieën van alle winnaars.

Mr. Happy Face leefde ooit in slechte omstandigheden bij een 'hoarder' en zat daarna geruime tijd in een dierenasiel in Arizona. Hij heeft tumoren, zenuwaandoeningen en heeft een luier nodig. Het lukt hem amper om rechtop te blijven staan, zijn tong hangt uit zijn bek en zijn hoofd staat scheef.

De dierenarts in het asiel vermoedde dat hij nog slechts enkele weken te leven had, maar hij trippelt tien maanden later nog steeds 'vrolijk' rond. De hond en eigenaar Jeneda Benally winnen een trip naar New York, zijn 1500 dollar rijker en schuiven aan bij de Today Show.