Mannen zijn peperduur

In Duitsland is enige ophef over een boek van bedrijfskundige Boris von Heesen. Hij heeft berekend dat mannen veel duurder zijn voor de samenleving dan vrouwen. Hij noemt enkele zaken. Mannen maken een veel groter deel uit dan vrouwen van de groep Duitsers die verslaafd is. Vooral aan alcohol, maar ook aan andere middelen. Die verslaving kost miljarden, vooral aan ziekteverzuim.

Er zijn ook veel meer mannelijke gevangen dan vrouwelijke. Ook heel duur. Hooligans zijn mannen, verkeersslachtoffers zijn overwegend mannen. Mannen zijn doorgaans de daders bij huiselijk geweld en eten ongezonder. De meeste oplichters zijn mannen.

Zijn lijst is lang. En al die mannelijke misdragingen kosten geld. Bij elkaar denkt Von Heesen dat mannen de Duitse samenleving tientallen miljarden kost. Die worden betaald door mannen en vrouwen.