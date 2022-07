Koopziek? 8 tips om af te kicken

Er moet worden bespaard, want door de inflatie worden we een beetje armer. Als je een kick krijgt van geld uitgeven is dat lastig.

HLN geeft 8 tips om je koopdrift in te dammen.

1. Ik herhaal...“Wie dagelijks even uitzoomt en positieve zinnen (als in: ‘Ik kom niks tekort’) herhaalt, komt in een mindset die je gedachten ondersteunt. Meditatie en mindfulness kunnen ook heilzaam zijn.”

2. Supermarkt“Uit testen blijkt dat wie vermoeid of hongerig is, sneller te verleiden is tot impulsaankopen. Je aankopen ’s ochtends doen en boodschappenbriefjes, kunnen je helpen om alleen het nodige te kopen.”

3. Overvloed troef“Abundance-denkers gaan nog een stapje verder. Probeer in plaats van in tekorten of beperkingen te denken, ervan uit te gaan dat er van alles – liefde, geld, succes … – genoeg is. Geven help ook.

4. Mechanisme“Een koopverslaving gaat meer over koopprikkels en de aankoopdaad dan de gekochte producten op zich. Je bewust worden van dat mechanisme (wat heb ik daar écht aan?) kan helpen om je aankoopdrang het hoofd te bieden.”

5. Zelfcompassie“Op social media, televisie, in de media … krijg je vaak het perfecte plaatje voorgeschoteld, terwijl in de echte wereld ‘mislukken’ meer voorkomt. Dat aanvaarden begint met zelfcompassie, een belangrijke voorwaarde om jezelf geen tekorten kwalijk te nemen.”

6. Bye Bye Facebook“Probeer af en toe een social-media-luwe periode in te lassen. Wie minder aankoopimpulsen krijgt én minder vergelijkt, zal ook minder geneigd zijn om overbodige zaken te kopen.’”

7. Open air“Wandelen in de buitenlucht is een ideale manier om je stresshormoon cortisol af te breken en letterlijk te vertragen. Ideaal om de drang naar meer om te buigen naar ‘het is oké zo’”.

8. Verbaasde kabouter“Bekijk de wereld eens vanuit een ander perspectief. Stel dat je een nieuwe auto overweegt, kijk dan met verbazing naar dat voornemen, vraag je af waar het vandaan komt en of het terecht is.”