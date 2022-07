Onderzoek: vermogensverdeling is nog schever dan gedacht

DEN HAAG (ANP) - De verdeling van vermogen in Nederland is "schever dan gedacht", komt naar voren in een onderzoek uitgevoerd in opdracht van het kabinet. Zo bezit de rijkste 1 procent van de Nederlandse huishoudens 26 procent van het totale vermogen. Daartegenover staat een kwart van de huishoudens die juist schulden hebben. Het kabinet had om het zogeheten 'interdepartementale beleidsonderzoek' (IBO) gevraagd. In augustus, voorafgaand aan Prinsjesdag, kijkt het kabinet wat het gaat doen om de vermogensongelijkheid te verkleinen.