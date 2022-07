Nederlandse verongelukt tijdens bergwandeling in Noorwegen

In het natuurgebied Beitostølen in Noorwegen is de Nederlandse yogalerares Rinske Frederiks tientallen meters naar beneden gevallen. Daarbij is ze om het leven gekomen.

De 52-jarige Wageningse was met man en vrienden aan het wandelen in het natuurgebied ruim 200 kilometer ten noordwesten van Oslo. Een woordvoerder van de politie meldt dat de vrouw van een berg naar beneden viel. Een wandelaar zag het gebeuren en waarschuwde de hulpdiensten. Er kwam nog een traumahelikopter ter plaatse maar de hulp mocht niet meer baten. Het ongeluk gebeurde in een populair wandelgebied, maar het is wel ruig terrein waar gewaarschuwd wordt voor steile hellingen.

De vrouw was vorig jaar naar Noorwegen verhuisd en ging daar retraites organiseren, vertelt de Divine Human School waaraan Frederiks verbonden was. "Ze straalde zó enorm als ze vertelde over het huis en over Noorwegen, ze was er zo gelukkig. We zijn haar enorm dankbaar voor haar mooie lessen bij ons en haar steun en bijdrage aan onze opleiding. Het is moeilijk te geloven dat we haar nooit meer zullen zien. We hebben eventjes geen woorden meer.”