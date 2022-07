Ongelimiteerd scheuren op Autobahn binnenkort verleden tijd?

Het lijkt erop dat Duitsland eindelijk overstag gaat en een maximumsnelheid invoert op de Autobahn. Nu mag op een groot gedeelte van de Duitse snelwegen nog plankgas worden gereden, maar vanwege de energiecrisis is een meerderheid voor een maximum van 130 kilometer per uur.

De discussie over dit onderwerp bij onze oosterburen duurt eindeloos. Het doet denken aan discussies over de hypotheekrenteaftrek bij ons of wapenbezit in de VS. Toch lijkt de oliecrisis de Duitsers nu over de streep te trekken. Een maximumsnelheid zou jaarlijks 600 miljoen liter benzine besparen.

Duitsland is een van de weinige landen zonder maximumsnelheid, samen met Haïti, Afghanistan en Libanon. Volgens een enquête van de krant Die Zeit is 69 procent van de bevolking voor een Tempolimit van 130 km/uur. Zelfs 52 procent van de ADAC-leden (Duitse ANWB) is voor.

De lobby van de machtige Duitse auto-industrie is kracht aan het verliezen. Politiek is er nu ook ruimte voor verandering. Alleen de liberale FDP is nog tegen, maar als ze hun zin krijgen met het langer openhouden van kerncentrales, is volgens Berlijnse bronnen een politieke deal mogelijk.