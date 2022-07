WMO bezorgd om Latijns-Amerika: vaker droogte en meer orkanen

Grote delen van Latijns-Amerika krijgen steeds vaker te maken met droogte. Ook nemen mogelijk de gevolgen van tropische orkanen toe, signaleert de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) in een vrijdag gepubliceerd klimaatrapport over de regio. Extreme weersomstandigheden en klimaatverandering treffen het hele gebied, stellen de onderzoekers.

Uit het jaarrapport blijkt volgens WMO-chef Petteri Taalas dat de afgelopen droogtes, hittegolven, koudegolven, tropische cyclonen en overstromingen honderden levens hebben gekost. Ook hebben deze gevolgen van klimaatverandering in 2021 ernstige schade toegebracht aan steden, wegen en gewassen.

De zeespiegelstijging en de opwarming van de oceaan zullen levens van mensen aan de kust "blijvend beïnvloeden", zegt de chef. Verder leiden de smeltende gletsjers in het Andes-gebergte en de aanhoudende kap van het Amazone-regenwoud tot veel zorgen.

Stagnatie

Deze problemen leiden volgens Mario Cimoli van de Economische Commissie voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied (ECLAC) ook tot een stagnatie van de "tientallen jaren van vooruitgang op het gebied van armoede, voedselonzekerheid en de vermindering van ongelijkheid". Het WMO-rapport stelt dat alleen al in Guatemala, El Salvador en Nicaragua 7,7 miljoen mensen niet of onvoldoende toegang hebben tot voedsel. Dat is onder meer een gevolg van orkanen eind 2020 en de coronacrisis.

"De Andes-gletsjers hebben in minder dan vijftig jaar tijd meer dan 30 procent van hun oppervlak verloren en de 'mega-droogte' in Centraal-Chili is de langste in minstens duizend jaar", sommen de wetenschappers op. Bovendien noemen ze de ontbossingscijfers een klap voor het milieu en het tegengaan van klimaatverandering. De ontbossing in het Amazone-regenwoud versnelt. In 2021 ging 22 procent meer bosgebied verloren dan een jaar eerder.

De WMO verwacht dat de gevolgen van klimaatverandering voor de regio nog groter worden. "De gezondheid en het welzijn van de mens worden aangetast, evenals natuurlijke ecosystemen", schrijven de onderzoekers. Het noordoosten van Brazilië, Midden-Amerika, het Caribisch gebied en sommige delen van Mexico krijgen waarschijnlijk te maken met meer droogte en het Caribisch gebied en Midden-Amerika hebben mogelijk nog meer last van orkanen. Het Atlantische orkaanseizoen van 2021 was het zesde achtereenvolgende seizoen dat heviger was dan normaal.