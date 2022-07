VS: Meer dan 75.000 dode of gewonde Russische soldaten

Hoeveel Moskouse soldaten zijn omgekomen of gewond geraakt in de oorlog in Oekraïne? Het Kremlin geeft hier weinig informatie over, en laat het publiek in het ongewisse - mogelijk uit angst voor protesten thuis. Eén ding is duidelijk: als gevolg van de bittere Oekraïense strijd vallen ook aan Russische zijde duizenden slachtoffers. De informatie hierover varieert echter sterk. De Verenigde Staten zeiden vorige week dat 15.000 Russische soldaten waren omgekomen, volgens informatie van de CIA. De Oekraïense president Zelensky sprak dinsdag over bijna 40.000 dode Russen.

Als je de doden en gewonden bij elkaar optelt, is het aantal nu aanzienlijk hoger: na een geheime briefing door de Amerikaanse regering citeerde de omroep CNN het Democratische lid van het Huis van Afgevaardigden, Elissa Slotkin, als volgt: "We werden geïnformeerd dat meer dan 75.000 Russen zijn gedood of gewond, wat enorm veel is." Rusland heeft ongelooflijk geïnvesteerd in zijn landstrijdkrachten, maar veel soldaten zijn uitgeput. Maar gezien de omvang van het leger zegt ze ook: "Maar er is nog steeds een Russische leger ."

Als 75.000 Russische soldaten daadwerkelijk zouden zin gedood of gewond en dus niet inzetbaar meer zijn, zou dat een enorme beperking zijn. Schattingen in het voorjaar gingen ervan uit dat Rusland ongeveer 150.000 tot 200.000 soldaten had verzameld voor de oorlog.