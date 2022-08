Warm, droog vakantieweer voorspeld voor de maand augustus

Ook in de maand augustus zal het weer een vakantie in eigen land niet in de weg staan. Het wordt namelijk een "warme, droge en zonnige maand", zo bericht Weeronline zondag. Dankzij hogedrukgebieden is de verwachting dat de zon de komende weken volop de kans krijgt om te schijnen en dat buien uitblijven. Een gevolg hiervan is dat de temperatuur gemiddeld iets hoger ligt dan normaal. Ook de zeewatertemperatuur is hoog. "Die ligt op dit moment rond 20 graden", aldus meteoroloog Yannick Damen. Het is volgens hem bij uitstek "weer dat zich leent voor dagjes strand". Het weerplatform geeft bovendien aan dat de kans op zeer warme dagen van 30 graden of meer groot is. Of de thermometer de 38 graden weer aan zal tikken, zoals dat in juli gebeurde, is echter afwachten. Hoewel de voorspellingen gunstig zijn voor allerhande zomerse activiteiten, is de hitte en droogte voor de natuur "slecht nieuws". Weeronline geeft aan dat "door de aanhoudende droogte plaatselijk zelfs de blaadjes van de bomen kunnen vallen."