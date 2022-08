Eerste vrachtschip met graan verlaat Odessa na ‘graandeal’

Het eerste vrachtschip dat na de 'graandeal' kan uitvaren heeft de haven van Odessa verlaten. Dit heeft de Turkse regering bekendgemaakt. Het bulkschip vaart over de Zwarte Zee dankzij de afspraken die Oekraïne en Rusland onder leiding van Turkije en de Verenigde Naties in juli hebben gemaakt. De oorlogshandelingen hadden de uitvoer van onder meer Oekraïens graan over zee tot dusver onmogelijk gemaakt, wat tot tekorten op de wereldmarkt leidt. Het land is een grote producent en zit nu met minstens 20 miljoen ton graan opgescheept. Rusland heeft ondertussen problemen met de export door handelssancties. De Turkse president Erdogan heeft zich ingezet om de oorlogvoerende landen te bewegen de veilige uitvoer over zee van Oekraïens graan mogelijk te maken. Er dreigen voedseltekorten in veel landen. Turkije importeert bijvoorbeeld zelf 86 procent van zijn graanbehoefte uit Oekraïne en Rusland.