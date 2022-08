Oekraïens offensief: meer dan 40 dorpen heroverd in Cherson-regio

In de regio Cherson hebben Oekraïense troepen meer dan veertig dorpen heroverd op de Russen, meldt de lokale gouverneur. De meerderheid van de herwonnen plaatsen ligt in het noordelijke deel van de regio, enkele andere in het zuidelijke deel, dicht bij de Zwarte Zee en de zwaar gebombardeerde regio Mikolajiv. Sommige van de heroverde dorpen zijn "voor 90 procent verwoest" en liggen "nog constant onder vuur", aldus de gouverneur.

Moskou heeft het verlies van de controle over de dorpen niet bevestigd.

De heroveringen passen in een Oekraïens tegenoffensief om Russische troepen te verdrijven uit de economisch en strategisch belangrijke Cherson-regio, die grenst aan het in 2014 door Rusland geannexeerde Krim-schiereiland. Oekraïense troepen zouden ook aanvallen hebben uitgevoerd op Russische militaire magazijnen en posities achter de frontlinie. Daarbij zijn volgens de gouverneur bruggen geraakt die als cruciale aanvoerroutes fungeren voor de troepen van Moskou in de hoofdstad van de regio, ook Cherson geheten.

Cherson was begin maart, kort na het uitbreken van de oorlog, de eerste grote stad die werd ingenomen door Russische troepen. Eind vorige week stelden Britse defensiewaarnemers dat de Russische troepen er tijdens een tegenoffensief van de Oekraïners erg kwetsbaar zijn. De stad ligt op de noordelijke oever van de brede rivier de Dnjepr en de brug die de stad met de zuidelijke oever en de rest van bezet Oekraïne verbindt, is door beschietingen verwoest. De Russische strijdkrachten zijn er nu aangewezen op een pontonbrug en bootjes.