Een op acht Nederlanders heeft last van pijn bij dagelijks werk

Een op elke acht Nederlanders kan normale taken, zoals klusjes thuis of op het werk, moeilijk uitvoeren door pijn. Dat is sinds 2014 min of meer gelijk gebleven. Vrouwen zeggen vaker dan mannen dat ze hiervan hinder ondervinden, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het onderzoek is uitgevoerd onder mensen van 12 jaar en ouder. De klachten zijn het grootst bij vrouwen van 75 jaar en ouder. Meer dan een kwart van die groep heeft hinder van de pijn. Bij mannen in die leeftijdsgroep is het bijna 15 procent.

Mensen die last hebben van de pijn hebben vaak ook klachten op andere gebieden. Zo slapen ze slechter en gaan ze vaker naar een huisarts of fysiotherapeut. Ook vindt 30 procent dat de eigen gezondheid goed of zeer goed is, terwijl 84 procent van de mensen zonder hinder door pijn dit vindt.