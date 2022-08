Braziliaanse ‘Popeye’ (55) die olie in spieren injecteerde, is hieraan overleden

De Braziliaanse extreem gespierde 'bodybuilder' Valdir Segato is op zijn 55ste verjaardag overleden. Hij spoot jarenlang synthol, een olieachtig product, in zijn spieren. De stof zorgt voor chronische ontstekingen, waardoor enorm opgeblazen spieren ontstaan.

Valdir Synthol, zoals hij ook wel werd genoemd in de media, nam de ernstige gezondheidsrisico's op de koop toe. Hij is overleden aan de gevolgen van het olie inspuiten, bevestigt zijn familie aan de Braziliaanse nieuwszender UOL News. Hij is onwel geworden en in het ziekenhuis overleden.

De Braziliaan zei in interviews geïnspireerd te zijn door de Oostenrijks-Amerikaanse ex-bodybuilder, acteur en politicus Arnold Schwarzenegger. Ook hield hij van The Hulk.