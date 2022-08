Half miljoen illegalen in Spanje, asielzoekers op straat in België: overal in Europa loopt het vast

In Ter Apel slapen asielzoekers op een stoel, in Spanje en België leven ze op straat. En ook Duitsland weet niet waar het moet blijven met alle binnenkomende migranten. Daarover schrijft het AD.

In België lopen duizenden rechtszaken van asielzoekers die een plek in de opvang eisen. Ze krijgen gelijk van de rechter, waardoor de overheid de dwangsommen ziet oplopen. Maar een oplossing is er simpelweg niet. Het leger stelt al kazernes beschikbaar, maar nog steeds slapen er elke nacht vluchtelingen op straat.

Duitsland krijgt verreweg de meeste asielzoekers van Europa: vorig jaar bijna anderhalf miljoen en dit jaar tot nu toe al bijna een miljoen. En met name in Berlijn loopt het vast. Er is een containerdorp verrezen op voormalig vliegveld Tempelhof, er is nog een tentenkamp voor 900 asielzoekers en er worden hotelkamers gehuurd. Een aantal deelstaten wil helemaal geen vluchtelingen meer opvangen.

Frankrijk en Spanje

In Frankrijk belanden veel vluchtelingen op straat. Vorige week is er nog een krakkemikkig tentenkamp onder een viaduct ontruimd, waar driehonderd asielzoekers verbleven met amper sanitair. Een maand eerder gebeurde dat ook al.

In Spanje is de opvang beter geregeld. Op tientallen plaatsen kan asiel worden aangevraagd en die procedure verloopt relatief snel. Maar op de Canarische Eilanden kunnen ze de grote stroom uit Afrika lang niet altijd aan. De vluchtelingen kiezen dan vaak voor een leven op straat in plaats van in een tentenkamp en belanden dan in de illegaliteit. Naar schatting verblijven er nu zo'n 500.000 mensen illegaal in Spanje.