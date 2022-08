Directeur ASML over Amsterdams corps: ‘Naïef om te denken dat bestuurslid corps goed op je cv staat’

Directeur Stefan Kruijswijk van de Nederlandse chipproducent ASML spreekt zich uit tegen de bestuursleden van de Amsterdamse studentenvereniging ASC/AVSV. Volgens hem zijn de leiderschapskwaliteiten van het bestuur beneden alle peil.

ASC/AVSV slecht voor je cv

“Dat er een studentenvereniging is die denkt dat 'bestuurslid bij ASC/AVSV' nog steeds goed staat op je cv vind ik naïef”, schrijft hij op zijn LinkedIn-pagina. “Dus ze proberen dit al een jaar op te lossen? En dat is ze nog steeds niet gelukt? En dat moet 'beginnend leiderschap voorstellen?”

“En dan denken ze straks aan mijn bureau te staan en dat ze goede papieren hebben om bij het grootste techbedrijf van Europa te solliciteren? Of dat Marjan Rintel (KLM), Nancy McKinstry (ceo Wolters Kluwer), of Herna Verhagen (ceo PostNL), of Geraldine Matchett (ceo DSM) dit herkent als leiderschap dat ze in hun teams willen?”

Extreem vrouwonvriendelijk

“Het lijkt me dat ASC/AVSV is blijven hangen in de vorige eeuw en de stap naar deze eeuw te moeilijk vindt”, zo besluit Kruijswijk zijn betoog tegen de extreem vrouwonvriendelijke vereniging.

De LinkedIn-post van Kruijswijk is binnen een week 1,2 miljoen keer bekeken, meer dan tienduizend keer geliket en kreeg honderden voornamelijk positieve reacties. “Er is nog steeds veel leed, maar de reacties die beweerden dat 'bedrijven dit totaal onbelangrijk vinden' zitten ernaast. Daarbij heb ik nog nooit in zo korte tijd zoveel Connect-verzoeken gehad van zowel vrouwelijke als mannelijke ceo's en directeuren”, aldus Kruijswijk.