Hersendode 12-jarige Archie van beademing gehaald en overleden

De behandeling van het hersendode Britse kind Archie Battersbee is zaterdag definitief stopgezet. De jongen overleed kort daarna, meldden Britse media. De 12-jarige Archie werd rond 11.00 uur (Nederlandse tijd) van de beademing gehaald en zou twee uur later officieel dood verklaard zijn. Nadat zijn ouders de afgelopen dagen meerdere rechtszaken verloren om zijn leven te rekken, gaven zij vrijdag de strijd op. Archie ligt al sinds april in coma en volgens het ziekenhuis waren zijn vooruitzichten "nihil". Zijn moeder zei dat haar kind zwaargewond raakte omdat hij meedeed aan een onlinechallenge, waarbij deelnemers opzettelijk bewusteloos proberen te raken.