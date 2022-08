Komende dagen ook erg warm in landen om ons heen

Niet alleen in Nederland wordt het de komende dagen warm, ook in de nabijgelegen landen wordt het behoorlijk heet. Duitsland krijgt volgens Weeronline te maken met vergelijkbare temperaturen van 30 tot 33 graden. In Frankrijk wordt het nog een stuk heter.

In België geldt momenteel in bijna het hele land code geel vanwege de mogelijke hittegolf. Die waarschuwing wordt door het Belgisch weerinstituut KMI opgeschaald tot code oranje in het binnenland, aangezien er voor het einde van de week temperaturen van meer dan 32 graden worden verwacht.

In Frankrijk wordt het de komende dagen nog een stuk warmer. Vanaf woensdag wordt het ruim 35 graden in grote delen van het land. De temperatuur loopt gestaag op met vrijdag en zaterdag voorlopig als heetste dagen. Dan wordt het van de Dordogne tot aan Parijs 37 graden. Zo heet als in juli, toen het kwik tot ruim 40 graden uitkwam, wordt het volgens Weeronline waarschijnlijk niet.