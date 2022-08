Verdachte geïdentificeerd van steekpartij schrijver Rushdie

De politie heeft de identiteit bekendgemaakt van de verdachte die de vermaarde schrijver Salman Rushdie neerstak vlak voor een lezing in Chautauqua, circa 470 kilometer ten noordwesten van de stad New York. Het gaat om een 24-jarige man uit New Jersey. Over de toestand van Rushdie is verder niets bekend. De politie meldt op een persconferentie dat de verdachte, Hadi Matar, vermoedelijk alleen handelde. Hij werd meteen na het steekincident gearresteerd. Volgens de politie had hij een toegangskaartje gekocht om bij de lezing van Rushdie aanwezig te zijn. De schrijver werd op het podium behandeld door een dokter die in de zaal zat en slaagde er, weliswaar met hulp, in om lopend het podium te verlaten. Hij werd met een helikopter afgevoerd naar het ziekenhuis, waar hij volgens een politiewoordvoerder vrijdagavond (lokale tijd) in leven is en wordt geopereerd. Het is onduidelijk hoe hij eraan toe is. Hij zou gewond zijn geraakt aan zijn nek. Schrijver Ahmed Salman Rushdie werd in 1947 geboren in een moslimgezin. Hij werd in de wereld van radicale moslims berucht door zijn boek De duivelsverzen, waar islamieten massale betogingen tegen hielden bij de publicatie in 1988. Een jaar later verklaarde de toenmalige sjiitische machthebber in Iran, ayatollah Ruhollah Khomeini (1902-1989), Rushdie vogelvrij en riep op hem te vermoorden. Rushdie, die in Engeland was gaan studeren en wonen, dook tien jaar onder en kreeg permanente bescherming van de Britse politie. Er is op zijn minst een poging gedaan hem te vermoorden met een mislukte bomaanslag.