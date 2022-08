Deel vermogen Koninklijk Huis afkomstig van ‘troostmeisjes’

Tussen 1932 en 1945 rolde Japan een dwangbordeelsysteem uit in alle bezette gebieden in China, Zuidoost-Azië en de Stille Oceaan. Naar schatting 500 duizend jonge vrouwen werden weggevoerd uit interneringskampen, gekidnapt of onder valse voorwendselen gelokt en als ‘troostmeisje’ tewerkgesteld. Het geld dat bezoekers voor de jonge vrouwen betaalden, werd bij Japanse oorlogsbanken gestort om de oorlog te financieren. Zowel de Nederlandse staat als het Koninklijk Huis blijken van dit bordeelgeld te hebben geprofiteerd, onthult FTM.

De soldaten moesten voor de diensten in de bordelen betalen en van de grote bedragen die daarmee binnenkwam financierde Japan mede de oorlog.

Het geld werd dagelijks gestort bij twee oorlogsbanken in Nederlands-Indië: de Bank of Taiwan en de Yokohama Specie Bank.

De Nederlandsche Handel-Maatschappij (NHM) heeft volgens FTM van het stoppen van die banken geprofiteerd. Het onderzoeksplatform zegt dat het "met een conservatieve schatting" (alleen de stortingen van de laatste drie maanden voordat Japan capituleerde) gaat het om 25,76 miljoen gulden. Geïndexeerd over de periode 1945-2021 komt dat neer op ruim 156,5 miljoen euro".

Dat geld stroomde naar de aandeelhouders van de NHM. Het koninklijk Huis had een groot belang in dat bedrijf, dat door koning Willem I was opgericht.

Het dividend per aandeel is destijds bij uitzondering onbelast uitgekeerd.