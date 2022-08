Boeren bedreigen Tom, omdat hij vlaggen verwijderde in Twello: gemeente doet niks

Een inwoner van de gemeente Voorst wordt door plaatsgenoten bedreigd nadat hij twee omgekeerde vlaggen verwijderde in zijn dorp Twello. Zijn auto is met verf besmeurd en een boeren-appgroep met 500 man uit de regio wil hem het leven zuur maken.

De gemeente Voorst (tussen Apeldoorn en Deventer) meldde afgelopen week nogmaals dat ze niet van plan zijn de vlaggen van lantaarnpalen en rotondes weg te halen. Tom (niet zijn echte naam) ergert zich aan de houding van de gemeente: “De milieudiscussie wordt gekaapt door een relatief kleine beroepsgroep. Binnen die beroepsgroep is het ook nog een beperkt deel dat deze acties uithaalt. Blijkbaar mag dat allemaal maar van de gemeente, ze doet namelijk niks.”

Gemeente steunt boeren

“Ik krijg het gevoel dat de gemeente het steunt. Het is dan niet gek dat burgers die het er niet mee eens zijn zelf actie ondernemen”, aldus Twellonaar Tom tegen de Stentor. Nadat hij twee vlaggen had verwijderd, kwamen drie boze boeren hem bedreigen bij zijn huis, waar ze een shovel parkeerden, een vlag ophingen en in discussie gingen met hem.

“Ze gaven aan dat mijn naam en adresgegevens genoemd zijn in een grote boeren-appgroep met 500 man uit de regio. Daarin zouden behoorlijk vervelende dingen zijn geroepen die ze zouden doen bij ons, vertelden ze. Daarna vertrokken ze weer”, zegt Tom.

Anonieme bedreigingen

De volgende nacht besmeurden anderen zijn auto met verf en werd er een omgekeerde vlag in zijn dakgoot gestoken. Hij werd anoniem telefonisch bedreigd: “Als ik aangifte zou doen, konden ze niet voorkomen dat de dreigementen ook uitgevoerd zouden worden.”

Tom heeft besloten toch aangifte te doen van het incident. “Ik laat me niet afschrikken door zulke dreigementen. Dat gaat voor mij een brug te ver”, zegt de Twellonaar. Hij heeft een mail gestuurd naar de gemeente Voorst, maar heeft daar tot op heden geen reactie op mogen ontvangen.