Zwakbegaafde man 10 jaar lang uitgebuit in champignonkwekerij: eigenaar cel in

Een zwakbegaafde man is jarenlang zwaar uitgebuit in een champignonkwekerij in Reusel. Zijn baas, die hem zes dagen per week om 04.30 uur liet beginnen, moet de cel in.

De zwakbegaafde man moest doorwerken ver nadat iedereen naar huis was en kreeg voor slechts 20 uur per week uitbetaald. Hij mocht nauwelijks vrij nemen en werd bij ziekte gedwongen om toch te komen werken. Toen de man in 2019 wilde vluchten, probeerde de vader van de ondernemer dat te voorkomen door de auto van het slachtoffer te blokkeren met een vorkheftruck en een schop naar hem te gooien.

De rechter in de Den Bosch oordeelde dat het slachtoffer tien jaar lang is uitgebuit en vernederd. De 52-jarige eigenaar van de champignonkwekerij moet een jaar de cel in. Dat hij geen spijt betuigde hielp niet mee bij de strafmaat. De 84-jarige vader krijgt een voorwaardelijke celstraf en een boete van 15.000 euro.

Beide daders moeten bovendien een schadevergoeding van ongeveer 50.000 euro betalen aan het slachtoffer voor materiële schade en nog eens 10.000 euro voor immateriële schade. De champignonkwekerij krijgt daarbovenop een boete van 150.000 euro waarvan 50.000 euro voorwaardelijk.