Veluwse stoomtrein heeft het moeilijk: Steenkool vijf keer zo duur geworden

Het is een prachtig gezicht, de Veluwse stoomtrein die tussen Apeldoorn en Dieren met veel geweld stoom afblaast en toeristen een mooie dag bezorgt.

Maar financieel heeft de Veluwse Stoomtrein Maatschappij (VSM) het moeilijk, ondanks alle enthousiaste vrijwilligers. Kolen zijn peperduur geworden.

"De kosten rijzen de pan uit. Dat geldt voor alle brandstofprijzen, daar hebben wij ook mee te maken", legt Michel van den Wollenberg, stoker bij de VSM, uit aan Omroep Gelderland. "We zullen efficiënter moeten gaan rijden."

Er zijn nog steeds minder passagiers dan voor corona. "We hebben basiskosten om de trein te kunnen laten rijden. Die moet vol zitten om uit de kosten te komen. Dat is niet altijd het geval. Ik heb de indruk dat mensen na de coronalockdowns de hand op de knip houden. We hebben het aantal ritten moeten terugbrengen, zo rijden we maandag en vrijdag nog maar één in plaats van twee keer."

Twaalf uur kolen scheppen

Van den Wollenberg is maar wat trots op zijn locomotief en de omgeving: “We zijn gezegend met een mooi gebied, met veel campings en vakantieparken eromheen. En dan de prachtige Veluwe, dat blijft uniek."

Hij is net als zijn collega's van de VSM een toegewijde vrijwilliger. "Ik mag de locomotief opstoken. Daar ben je twaalf uur mee bezig. Als we dan naar buiten rijden, gaat het kippenvel tot over je oren. Het is zo mooi. Ik ben een bevoorrecht mens dat ik dit mag doen.”

Vrijwilligerswerk, geen subsidie

De folkloristische Stoomtrein Veluwe moet zijn eigen boontjes doppen. “We krijgen geen subsidie, maar daar word je ook creatief van. We werken met allemaal vrijwilligers, in totaal ruim tweehonderd. Van bankdirecteur tot vuilnisman."