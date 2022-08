Jaren 80-matje terug van weggeweest: bij deze Amerikaanse wedstrijd gaan ze over the top

In Nederland zie je het matje al dertig jaar weinig meer in het straatbeeld, alleen oud-voetballer Nathan Rutjes en zijn zoon wapperen regelmatig met hun wilde manen in de media. In Amerika is het matje terug en organiseren ze de USA Mullet Championships 2022.

The Beastie Boys brachten al een ode aan de 'Mullet head'. De genomineerden van de glorieuze mat-verkiezing in de VS komen niets dan lof toe. De kindercategorie spreekt waarschijnlijk nog wel het meest tot de verbeelding. Let ook op de namen van deze 'mini-mullet heads':

obsessed with the kids who made the finals of the USA Mullet Championships and their absolutely fucked up names pic.twitter.com/UQb936vXas — michelle hanley (@piscesgurl69) August 16, 2022

Naast de kindercategorie staan de verkiezingen voor tieners, mannen en vrouwen (femullet division) ook open op de site van de USA Mullet Championships.