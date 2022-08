Door een zware storm op het Franse eiland Corsica in de Middellandse Zee zijn zeker twee doden gevallen. Zij werden op campings geraakt door omvallende bomen. Een van de slachtoffers is een jonge vrouw van 20 jaar. Zeker negen personen op de campings in Balagne en bij Vico raakten gewond, melden Franse media.

De storm was zeer krachtig en ging gepaard met veel regen. Er is een windstoot gemeten van 224 kilometer per uur. Ook moesten mensen op zee worden gered.