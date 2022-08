Kindermishandeling in Italië: meisje (9) kan niet praten, kreeg amper eten en sliep nooit in een bed

In Napels is een ernstig geval van kinderverwaarlozing aan het licht gekomen. Maatschappelijk werkers hebben er een 9-jarig kind aangetroffen in een ernstige toestand van ondervoeding, met botbreuken in haar armen en benen en een misvormde ruggengraat. Het meisje, dat ze ‘Elsa’ doopten, kan bovendien niet praten, is nooit naar school geweest en heeft nooit in een bed geslapen. Het tragische verhaal schokt Italië, schrijft Het Nieuwsblad. Het meisje had tot voor kort nog nooit in een bed geslapen. Al haar nachten bracht ze liggend op de grond door, een van de oorzaken waardoor haar rug misvormd is geraakt. Ze heeft ook gebroken armen en benen met tekenen van fracturen die nooit zijn genezen.

Wat misschien wel even ongelooflijk is als de mishandeling van Elsa, is dat niemand in negen jaar tijd iets heeft opgemerkt. De school heeft geen melding gemaakt van het spijbelen, ook al is het meisje nooit naar school geweest. De gezondheidszorg heeft er geen melding van gemaakt dat ze niet gevaccineerd is. Zelfs de kinderarts heeft het kleine meisje nooit bezocht.

Intussen verblijft Elsa in ‘La casa di Matteo’, een non-profitorganisatie in Napels die zieke kinderen opvangt als ze geen familie hebben die voor hen kan zorgen. Daar wordt het meisje nu bijgestaan door gezondheidswerkers en ervaren opvoeders.

“Ze begint met anderen om te gaan en te glimlachen, om zich heen te kijken, te slapen en te eten. Dit alles lijkt misschien normaal, maar na wat ze heeft meegemaakt, is het een overwinning”, zegt Marco Caramanna, voorzitter van de organisatie. “Elke dag ontdekken we iets nieuws over Elsa.”