Noord-Korea meldt nieuwe besmettingen na ‘verslaan’ van corona

Twee weken geleden zei Noord-Korea het coronavirus te hebben "overwonnen", nadat er in mei voor het eerst een besmetting was gemeld, maar nu lijkt het toch weer mis te zijn. Noord-Koreaanse staatsmedia melden donderdag vier nieuwe "koortsgevallen" die het gevolg zijn van de "kwaadaardige epidemie".

De Noord-Koreaanse autoriteiten hebben een regionale lockdown afgekondigd en doen meer onderzoek naar de herkomst van de besmettingen. Ook in mei voerde het land een lockdown in nadat het aantal besmettingen met "koorts" snel was opgelopen. Noord-Korea kwam de coronapandemie naar eigen zeggen in eerste instantie ongeschonden door dankzij de strenge grenscontroles.

Eerder deze maand werd duidelijk dat de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zelf ook ernstig ziek werd tijdens de coronagolf die Noord-Korea dit jaar trof. Zo'n 5 miljoen mensen in het 25 miljoen inwoners tellende land kregen "koorts".

Voor zover bekend is er in Noord-Korea geen vaccinatieprogramma. Het regime beweert een eigen behandeling te hebben ontwikkeld.