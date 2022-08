Artsen zonder Grenzen gaat medische hulp in Ter Apel aanbieden. ‘Voor het eerst in Nederland’

Artsen zonder Grenzen (AzG) verleent vanaf donderdag medische en psychologische zorg aan asielzoekers buiten de poort van het aanmeldcentrum in Ter Apel, schrijft het Dagblad van het Noorden. Het is de eerste keer dat AzG medische hulp biedt in Nederland. Judith Sargentini, directeur voor AzG Nederland, zegt dat medewerkers van de organisatie een bezoek hebben gebracht aan het aanmeldcentrum en toen getroffen werden door de leefomstandigheden buiten de poort.

„Artsen zonder Grenzen bestaat vijftig jaar, maar het is voor eerst dat we in Nederland noodhulp gaan bieden en dat doen we omdat de Nederlandse overheid het zo laat afweten”, zegt Sargentini. „De omstandigheden waarin de mensen bij Ter Apel zich bevinden is mensonwaardig.”

Leed stapelde zich woensdag op leed bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een baby van drie maanden overleed in het centrum en een recordaantal van 700 vluchtelingen sliep in de nacht van dinsdag op woensdag buiten.