Asielzoekers Ter Apel kraken camper buurtbewoner: ‘Pizzadozen en bierflesjes, leek wel een feestje’

Peter Mulder uit Ter Apel keek raar op toen er woensdagochtend twee asielzoekers ongevraagd in zijn camper bivakkeerden. De Groninger woont slechts een paar honderd meter van het aanmeldcentrum, waar honderden mensen buiten slapen.

“Tot woensdag hadden wij eigenlijk nooit last van de problemen rondom het aanmeldcentrum. Als ik daar langsrij, en mensen buiten zie liggen, heb ik met ze te doen”, zegt Mulder tegen de Telegraaf. “Want ik heb het goed, heb een broodje voor onderweg bij me en als ik thuiskom is het fijn. En zij? Die mensen komen uit niks, hebben niks en krijgen waarschijnlijk ook niks meer. Ik neem het vaak voor ze op als iemand zegt ‘die stomme buitenlanders’. Echte vluchtelingen moeten we helpen.”

Maar met de ongenode gasten in zijn camper was hij minder blij. Hij verzocht de mannen onmiddellijk te vertrekken en zei dat hij de politie had gebeld. De mannen werden boos, scholden hem uit en staken een middelvinger naar hem op. De brutaliteit van het tweetal verbijsterde de Ter Apeler. “Ze wisten dat de politie onderweg was, en toch gingen ze op straat, buiten, nog uitgebreid tandenpoetsen.”

De situatie rond het aanmeldcentrum is zó slecht geworden, dat Artsen zonder Grenzen medische hulp aan het geven is. Een baby van drie maanden overleed in de opvang, het is nog onduidelijk wat de doodsoorzaak is. Donderdagavond is een demonstratie gepland tegen de overlast en wantoestanden in en om het aanmeldcentrum.

Mulder is niet van plan mee te lopen in de protestmars. “Want ik ben geen rechtse boer die asielzoekers haat. Ik ben wel nieuwsgierig. Maar meer uit sensatie, hoeveel mensen meedoen. Misschien dat ik dat wel even wil zien en op een afstandje ga kijken.”