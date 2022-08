Gepensioneerde juf vertelt: ‘Door minder duidelijke opvoeding krijgen kinderen minder grenzen mee’

Lesgeven op de basisschool is er niet makkelijker op geworden. Leerkrachten vertellen in de Telegraaf het eerlijke verhaal. Annemiek Hitters (67) is met pensioen, maar werkte afgelopen jaar als invaller.

Ze kon het onderwijs toch niet missen. "Zodra de zomer om was en het stil werd, ging het toch weer kriebelen. Ik heb me aangemeld als invaller en binnen een half uur werd ik al gebeld. Door corona en het personeelstekort heb ik het afgelopen jaar veel gewerkt.”

Ze vertelt hoe het onderwijs is veranderd. "Sinds het begin van mijn carrière zag ik er door de overheid steeds meer werk bij komen. Elk detail over elk kind moet worden bijgehouden: hoe speelt het, hoe praat het… Je voelt je soms meer administratief medewerker dan juf.”

Ook de kinderen zelf zijn veranderd. Dat komt deels doordat ouders meer werken, denkt ze. "Daardoor gaan kinderen naar de naschoolse opvang en komen ze tussen de middag niet meer thuis. Minder contact en een minder duidelijke opvoeding hebben zijn weerslag: kinderen worden drukker, mondiger en ongeremder. Ze krijgen minder grenzen mee, maar die zijn wel nodig om elk kind in de klas zich veilig te laten voelen. Dus moet je als juf de teugels aanhalen. Dan heeft zo’n kind het niet leuk op school en heb ik het bij de ouders gedaan.”