Verdachte dodelijke steekpartijen Canada overleden na arrestatie

De tweede verdachte van de reeks fatale steekpartijen afgelopen zondag in Canada is woensdag opgepakt en na zijn arrestatie overleden. Dat heeft de politie bekendgemaakt op een persconferentie.

Myles Sanderson (30) werd gearresteerd langs de kant van de snelweg in Rosthern, een dorpje in de provincie Saskatchewan. De Canadese politie bevestigde eerst de arrestatie, het overlijden van de verdachte pas enkele uren later. De man zou zelfmoord gepleegd hebben, volgens Canadese media.

De broer van Myles, de 31-jarige Damien Sanderson, werd maandag dood teruggevonden in een grasveld. Hij had verwondingen die volgens de politie door iemand anders waren aangebracht.