WMO: Afrikaanse landen passen klimaatplannen aan op toekomst

Meer dan veertig Afrikaanse landen hebben hun klimaatplannen aangepast op de toekomst. De plannen zijn ambitieuzer en er worden meer inspanningen gedaan om het land bestendig te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering, schrijft de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) in een donderdag gepubliceerd klimaatrapport over het continent.

Zeker 83 procent van de plannen bevat doelstellingen voor het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen, met name in de sectoren energie, landbouw, afval en landgebruik. Dat terwijl het Afrikaanse continent voor slechts 2 tot 3 procent bijdraagt aan de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, aldus de WMO.

De klimaatplannen zijn nodig, laat het rapport ook zien. Momenteel zou slechts 40 procent van de Afrikaanse bevolking op tijd worden gewaarschuwd als er extreme weersomstandigheden aankomen, een van de gevolgen van klimaatverandering. Bovendien wijst WMO-chef Petteri Taalas erop dat het klimaat op het continent meer opwarmt en dat de zeespiegel langs de Afrikaanse kust sneller stijgt dan het wereldgemiddelde.

"De verergerende crisis en dreigende hongersnood in de door droogte geteisterde Hoorn van Afrika" laat volgens Taalas zien hoe de levens van honderdduizenden bedreigd worden door klimaatverandering. "Het kan gemeenschappen, landen en hele regio's destabiliseren", zegt de WMO-chef. Het rapport, genaamd State of the Climate in Africa 2021, gaat daarnaast in op de gevaren van overstromingen, droogte en extreme hitte.