Oekraïne: troepen zijn stad Koepjansk binnengetrokken

Het Oekraïense leger meldt zaterdag Koepjansk in het noordoosten van Oekraïne te zijn binnengetrokken. De stad geldt als een belangrijk bevoorradingsknooppunt en stond eerder volledig onder controle van de Russische strijdkrachten. De Oekraïense inlichtingendienst SBU deelde foto's op sociale media waarop soldaten te zien zijn in Koepjansk. In de bijhorende verklaring staat dat de stad "altijd Oekraïens geweest is en dat ook zal blijven" en dat ze hun land "tot en met de laatste centimeter zullen bevrijden". Het Oekraïense leger is in de noordoostelijke regio Charkov bezig met een snelle opmars, volgens president Volodimir Zelenski zijn in de recente dagen minstens dertig plaatsen in Charkov bevrijd. Ook Koepjansk, dat aan het begin van de oorlog werd ingenomen, ligt in deze regio. Er komen verschillende spoorrails samen die Rusland gebruikt om troepen elders in Oekraïne te bevoorraden.